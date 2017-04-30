На Техас обрушились несколько торнадо, телеканал сообщает о пяти погибших

По меньшей мере пять человек погибли и свыше 50 госпитализированы в результате торнадо, обрушившихся на американский штат Техас, сообщает в воскресенье телеканал "Фокс ньюс".

По его данным, не менее 54 человек были доставлены в местные больницы. При этом медики отмечают, что число пострадавших может возрасти.

Национальная метеорологическая служба подтвердила, что в Техасе зафиксированы минимум три торнадо