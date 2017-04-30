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Дальнее зарубежье 30.04.2017 12:05

На Техас обрушились несколько торнадо, телеканал сообщает о пяти погибших

По меньшей мере пять человек погибли и свыше 50 госпитализированы в результате торнадо, обрушившихся на американский штат Техас, сообщает в воскресенье телеканал "Фокс ньюс".

По его данным, не менее 54 человек были доставлены в местные больницы. При этом медики отмечают, что число пострадавших может возрасти.

Национальная метеорологическая служба подтвердила, что в Техасе зафиксированы минимум три торнадо

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Тэги: США, ТЕХАС, ТОРНАДО, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]