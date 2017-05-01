Британский экс-премьер Блэр намерен вернуться в политику

Бывший глава британского правительства Тони Блэр объявил о возвращении в политику, сообщает в понедельник британская пресса.

По его словам, он не может оставаться в стороне от происходящих событий после того, как на референдуме о выходе Великобритании из ЕС победу одержали сторонники Brexit.

В интервью британской газете "Дейли миррор" Т.Блэр сообщил, что не примет участия во всеобщих выборах 8 июня, но он хотел бы принимать активное участие в переговорах по выходу Великобритании из ЕС.

"Brexit напрямую мотивировал меня принимать большее участие в политической жизни", - сказал он.

Т.Блэр возглавлял британское правительство в период 1997-2007 гг.