SOCAR-AQS начала бурение новой скважины на мелководье Гюнешли

ООО «SOCAR-AQS» начало бурение новой скважины на месторождении Гюнешли, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
Скважина №319 бурится с морского основания №7. Глубина скважины составила 3000 метров. Бурение будет осуществляться до продуктивного пласта «Свита Перерыва».
Заказчиком бурения скважины выступало производственное объединение «Азнефть» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).
Разработка мелководной части месторождения Гюнешли ведется с 1980 года.
Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.
ООО «SOCAR-AQS» создано в 2007 году между SOCAR и Absheron Drilling Company для оказания услуг по бурению и обслуживанию скважин.
В настоящее время SOCAR-AQS ведет буровые работы на мелководной части месторождения Гюнешли, месторождении Умид, Булла и Западный Абшерон.
Н.Аббасова
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