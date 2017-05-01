SOCAR-AQS начала бурение новой скважины на мелководье Гюнешли

ООО «SOCAR-AQS» начало бурение новой скважины на месторождении Гюнешли, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Скважина №319 бурится с морского основания №7. Глубина скважины составила 3000 метров. Бурение будет осуществляться до продуктивного пласта «Свита Перерыва».

Заказчиком бурения скважины выступало производственное объединение «Азнефть» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).

Разработка мелководной части месторождения Гюнешли ведется с 1980 года.

Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.

ООО «SOCAR-AQS» создано в 2007 году между SOCAR и Absheron Drilling Company для оказания услуг по бурению и обслуживанию скважин.

В настоящее время SOCAR-AQS ведет буровые работы на мелководной части месторождения Гюнешли, месторождении Умид, Булла и Западный Абшерон.

Н.Аббасова