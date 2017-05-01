Президент Алиев наградил деятеля искусства Рамиза Гулиев орденом Чести

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Рамиза Эюб оглы Гулиева орденом "Шяряф" ("Чести"), отмечает сайт главы государства.
Р.Гулиев награжден орденом за "заслуги в развитии культуры Азербайджана".
Рамиз Гулиев родился 30 апреля 1947 года. В 1964 году, окончив музыкальное училище, поступил в Азербайджанскую Государственную Консерваторию имени Узеира Гаджибейли, которую в 1969 окончил с отличием. В 1988 году Гулиев был удостоен звания народного артиста Азербайджана. Он был удостоен многих премий и наград, среди них - международная премия "Хумай" (1993), "Тусиаб" (1998), "Симург" (2001,2004), Премия Международного музыкального фестиваля "Фаджр" (Иран) - "Золотая лира" (2006).
Р.Гулиев выступал со многими известными оркестрами, в числе которых Венский государственный камерный оркестр, "Wiener Consilium Musicum" (Австрия), парижский оркестр "Лямуре" (Франция), симфонический оркестр "Дунай" (Венгрия), Государственный камерный оркестр имени Богдана Вархала (Словакия), Филармонические оркестры (Люблин, Подлязия и Кошалин / Польша), "La Strimpellata" (Швейцария), симфонический оркестр "Trondheim" (Норвегия), оркестр государственной капеллы Анкары (Турция) и другие.
В 2013 году итальянская компания "Felmay" под эгидой ЮНЕСКО выпустила музыкальный альбом Р. Гулиева под названием "Диалоги с таром". В мае 2007 года в соответствии с указом президента Азербайджана за вклад в музыкальное искусство страны Рамиз Гулиев был удостоен ордена "Шохрет", а в 2014 году - Государственной премии Азербайджана.
А.Азизов
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