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Макроэкономика 02.05.2017 13:50

ЦБА отмечает снижение инфляционных ожиданий населения Азербайджана

Центральный банк Азербайджана отмечает снижение инфляционных ожиданий населения.

«Под влиянием тренда укрепления национальной валюты и факторов внутреннего спроса инфляционные ожидания начали ослабевать. Согласно последним опросам, наблюдается снижение инфляционных ожиданий во всех группах населения по уровню доходов», отмечается в сообщении Центробанка.

По данным банка, последние три месяца текущего года месячные темпы инфляции были ниже показателя января 2017 года.

ЦБА подчеркивает, что в текущем году в платежном балансе Азербайджана наблюдаются тенденции к улучшению.

«Относительно благоприятные цены на нефть, рост экспорта, в том числе ненефтяного, а также снижение импорта в первом квартале положительно повлияли на счет текущих операций в платежном балансе. В сложившейся ситуации к концу 2017 года во внешнеторговом балансе и по счету текущих операций ожидается профицит», - отмечает ЦБА.

Согласно ЦБА, положительные тренды в платежном балансе и расширение каналов валютного предложения в последние месяцы усилили тренд укрепления курса маната.

«Несмотря на существенное ограничение Центробанком участия на валютном рынке, волатильность курса маната снизилась, спрэд между курсами покупки и продажи сократился до минимума. Учитывая текущую ситуацию и новые макроэкономические тенденции, ЦБА повысил гибкость реализации денежной программы. Эта ситуация позволила повысить денежное предложение, не навредив макроэкономической стабильности», - отмечает ЦБА.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует инфляцию на уровне 7,3%.

В 2016 году среднегодовая инфляция составила 12,4%.

А.Ахундов

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Тэги: ЦБА, ИНФЛЯЦИЯ, ОЖИДАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]