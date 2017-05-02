ЦБА отмечает снижение инфляционных ожиданий населения Азербайджана

Центральный банк Азербайджана отмечает снижение инфляционных ожиданий населения.
«Под влиянием тренда укрепления национальной валюты и факторов внутреннего спроса инфляционные ожидания начали ослабевать. Согласно последним опросам, наблюдается снижение инфляционных ожиданий во всех группах населения по уровню доходов», отмечается в сообщении Центробанка.
По данным банка, последние три месяца текущего года месячные темпы инфляции были ниже показателя января 2017 года.
ЦБА подчеркивает, что в текущем году в платежном балансе Азербайджана наблюдаются тенденции к улучшению.
«Относительно благоприятные цены на нефть, рост экспорта, в том числе ненефтяного, а также снижение импорта в первом квартале положительно повлияли на счет текущих операций в платежном балансе. В сложившейся ситуации к концу 2017 года во внешнеторговом балансе и по счету текущих операций ожидается профицит», - отмечает ЦБА.
Согласно ЦБА, положительные тренды в платежном балансе и расширение каналов валютного предложения в последние месяцы усилили тренд укрепления курса маната.
«Несмотря на существенное ограничение Центробанком участия на валютном рынке, волатильность курса маната снизилась, спрэд между курсами покупки и продажи сократился до минимума. Учитывая текущую ситуацию и новые макроэкономические тенденции, ЦБА повысил гибкость реализации денежной программы. Эта ситуация позволила повысить денежное предложение, не навредив макроэкономической стабильности», - отмечает ЦБА.
Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует инфляцию на уровне 7,3%.
В 2016 году среднегодовая инфляция составила 12,4%.
А.Ахундов
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