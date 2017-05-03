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Дальнее зарубежье 03.05.2017 16:32

МИД Китая призвал заинтересованные стороны воздерживаться от провокаций вокруг северокорейской ядерной проблемы

В МИД КНР высказались за нормализацию отношений между КНДР, Южной Кореей и США и отказ от провокационных действий, передают в среду западные СМИ.

"Мы вновь обращаемся с призывом к сторонам оставаться спокойными и проявить выдержку, прекратить провоцировать друг друга, стараться создать атмосферу для взаимодействия и диалога, а также найти путь к восстановлению переговоров как можно скорее", - приводят издания слова представителя китайского МИД Гэн Шуана.

"Наиболее важная задача на данный момент - снизить напряжение (между КНДР, Южной Кореей и США - ИФ) и возобновить переговоры", - подчеркнул он.

Комментарий китайского МИД, отмечет западная пресса, прозвучали на следующий день после того, как Северная Корея обвинила США в том, что их провокационные действия поставили ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны.

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Тэги: КНР, КНДР, СТОРОНЫ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]