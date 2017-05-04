МИД Белоруссии запросил разъяснений у Франции по поводу обыска членов белорусской хоккейной сборной

МИД Беларуси запросил разъяснений у Франции по поводу состоявшегося в Париже обыска членов белорусской хоккейной сборной.

"Посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. В связи с имевшим место обыском у французской стороны запрошены объяснения", - говорится в официальном аккаунте МИД в Твиттере.

Сборная Белоруссии в среду прибыла на поезде из Бордо в Париж, где проведет групповые матчи чемпионата мира по хоккею. По прибытию в столицу Франции полиция провела обыск багажа главного тренера белорусской команды Дэйва Льюиса, его помощников Крэйга Вудкрофта и Олега Антоненко, нападающих Егора Шаранговича и Андрея Костицына. По словам очевидцев, досмотр был весьма тщательным. Ничего незаконного в багаже белорусов найдено не было, после окончания досмотра все были отпущены.

В нынешнем году чемпионат мира по хоккею пройдет в Германии (Кельн) и Франции (Париж) 5-21 мая.

Французская полиция не впервые проявляет повышенный интерес к белорусским спортсменам. В 2016 году разразился так называемый мельдониевый скандал вокруг белорусской сборной по гребле на байдарках и каноэ.

Накануне Олимпиады-2016 в Рио французские блюстители порядка провели обыск в расположении мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, которая проводила тренировочный сбор во Франции. Было заявлено, что белорусские спортсмены подозреваются в применении запрещенных препаратов.

В итоге сборная Беларуси была отстранена от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Позже белорусская сторона была полностью оправдана. 23 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял однолетнее отстранение со сборной Беларуси, наложенное Международной федерацией каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Суд удовлетворил апелляцию белорусской стороны из-за недостаточных доказательств вины со стороны ICF.