В пленарном заседании переговоров по Сирии в Астане ожидается присутствие всех участников, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.
"Сегодня, по предварительной информации, в четыре часа состоится пленарное заседание, в котором примут участие, предварительно, все участники переговоров", - сообщил он журналистам.
При этом А.Жайнаков не стал подтверждать или опровергать участие вооруженной оппозиции, лишь подчеркнув, что будут участвовать "все участники переговоров".
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