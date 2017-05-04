Премьер Чехии подаст президенту прошение об отставке во второй половине мая

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка планирует подать прошение об отставке правительства президенту страны Милошу Земану во второй половине мая, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
Встреча премьера и президента Чехии состоится после того, как М.Земан вернется из поездки в Китай.
Ранее Б.Соботка планировал подать прошение уже на этой неделе: его встреча с М.Земаном была запланирована на четверг.
Двумя днями ранее чешский премьер объявил о готовящейся отставке правительства из-за ситуации с вице-премьером и министром финансов страны Андреем Бабишем. Б.Соботка обвинил А.Бабиша, являющегося вторым богатейшим гражданином Чехии, в уклонении от уплаты налогов.
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