Премьер Чехии подаст президенту прошение об отставке во второй половине мая

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка планирует подать прошение об отставке правительства президенту страны Милошу Земану во второй половине мая, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Встреча премьера и президента Чехии состоится после того, как М.Земан вернется из поездки в Китай.

Ранее Б.Соботка планировал подать прошение уже на этой неделе: его встреча с М.Земаном была запланирована на четверг.

Двумя днями ранее чешский премьер объявил о готовящейся отставке правительства из-за ситуации с вице-премьером и министром финансов страны Андреем Бабишем. Б.Соботка обвинил А.Бабиша, являющегося вторым богатейшим гражданином Чехии, в уклонении от уплаты налогов.