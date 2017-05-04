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Дальнее зарубежье 04.05.2017 16:49

Премьер Чехии подаст президенту прошение об отставке во второй половине мая

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка планирует подать прошение об отставке правительства президенту страны Милошу Земану во второй половине мая, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Встреча премьера и президента Чехии состоится после того, как М.Земан вернется из поездки в Китай.

Ранее Б.Соботка планировал подать прошение уже на этой неделе: его встреча с М.Земаном была запланирована на четверг.

Двумя днями ранее чешский премьер объявил о готовящейся отставке правительства из-за ситуации с вице-премьером и министром финансов страны Андреем Бабишем. Б.Соботка обвинил А.Бабиша, являющегося вторым богатейшим гражданином Чехии, в уклонении от уплаты налогов.

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Тэги: ЧЕХИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]