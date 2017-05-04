R.I.S.K. окажет Госнефтефонду Азербайджана услуги в сфере телекоммуникаций на общую сумму около 275 тыс. манат

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) привлекла «Научно-производственную компанию R.I.S.K.» для оказания услуг по техобслуживанию телекоммуникационного оборудования на общую сумму 274тыс. 991,92 манат, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.
«ГНФАР подписал с компанией R.I.S.K. 4 контракта на общую сумму на общую сумму 274 тыс. 991,92 манат на оказание услуг в сфере телекоммуникации», - отметили в ведомстве.
По данным ведомства, самый крупный контракт на сумму 213 тыс. 355,8 манат предусматривает оказание компанией R.I.S.K. услуг по продлению на один год гарантий производителя Cisco IT-оборудования (SMARTNET).
Также R.I.S.K. окажет Госнефтефонду услуги на сумму 41 тыс. 630,4 манат по техобслуживанию систем видеонаблюдения, систем надзора над входом-выходом в здание.
Кроме того, контракт на сумму 14,455 тыс. манат предусматривает оказание услуг со стороны R.I.S.K. по техобслуживанию системы управления сетевой безопасностью, контракт на 4 тыс. 550,72 манат – по техобслуживанию систем управления мобильными устройствами, антивирусными программами и уязвимостями.
«НПК R.I.S.K.» - системный интегратор и разработчик программных приложений с 12 летним опытом работы на рынке информационных технологий.
Компания осуществляет деятельность в сфере IT-консалтинга и системной интеграции, разработки программных приложений, геоинформационных систем, авторизованной продажи и полного сервисного обслуживания. Является партнером многих международных компаний в США, Европе и Азии.
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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