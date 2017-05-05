Мультикультурализм и образование эффективные инструменты борьбы с радикализмом - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает мультикультурализм и образование эффективными инструментами борьбы с экстремизмом и радикализмом.

«Рецепт борьбы с радикализмом и экстремизмом – мультикультурализм и образование, потому что экстремизм процветает там, где нет образования. Где молодежь подвергается промывке мозгов, где детей заставляют совершать теракты», - заявил И.Алиев в пятницу на IV международном форуме по межкультурному диалогу.

По его словам, в Азербайджане образованными являются 100% населения. «За последнее десятилетие в Азербайджане построено более 2 тыс. школ, государство активно инвестирует в образование», - отметил И.Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул важность развития межкультурного диалога для борьбы с негативными тенденциями в мире. «Мы должны объединить усилия во имя развития мультикультурализма, потому что альтернативой ему являются дискриминация, исламофобия, экстремизм, радикализм», - сказал И.Алиев

Р.Бабаев