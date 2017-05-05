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Мультикультурализм 05.05.2017 11:02

Мультикультурализм и образование эффективные инструменты борьбы с радикализмом - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает мультикультурализм и образование эффективными инструментами борьбы с экстремизмом и радикализмом.

«Рецепт борьбы с радикализмом и экстремизмом – мультикультурализм и образование, потому что экстремизм процветает там, где нет образования. Где молодежь подвергается промывке мозгов, где детей заставляют совершать теракты», - заявил И.Алиев в пятницу на IV международном форуме по межкультурному диалогу.

По его словам, в Азербайджане образованными являются 100% населения. «За последнее десятилетие в Азербайджане построено более 2 тыс. школ, государство активно инвестирует в образование», - отметил И.Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул важность развития межкультурного диалога для борьбы с негативными тенденциями в мире. «Мы должны объединить усилия во имя развития мультикультурализма, потому что альтернативой ему являются дискриминация, исламофобия, экстремизм, радикализм», - сказал И.Алиев

Р.Бабаев

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Тэги: АЛИЕВ, ЭКСТРЕМИЗМ, БОРЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]