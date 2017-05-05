Бакинский международный аэропорт с начала 2017г обслужил более 1 млн пассажиров

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) в январе-апреле 2017 года обслужил 1 млн 62 тыс. пассажиров, что на 36% больше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
«За январь-апрель 2017 года бакинский аэропорт обслужил 1,062 млн. пассажиров, из которых 904 тыс. человек или 85% составили пассажиры международных рейсов. При этом 48,2% от общего объема международных перевозок аэропорта пришлись на долю авиакомпании AZAL, 51,8% - иностранных авиаперевозчиков», - отмечается в информации.
За указанный период бакинский аэропорт обслужил в общей сложности 594 тыс. пассажиров авиакомпании AZAL, из которых 158 тыс. перевезено на внутренних рейсах в Нахчыван, Гянджу и Габалу.
По данным AZAL, самыми востребованными международными направлениями из Баку остаются Стамбул, Москва, Дубай и Киев. На эти направления приходится 62% от общего числа выезжающих за рубеж пассажиров. Среди популярных направлений также числятся Тегеран, Тбилиси, Доха и Санкт-Петербург (12% пассажиропотока).
В настоящее время аэропорт обслуживает 28 авиакомпаний, из них пять лоукостеров.
Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.
Международный аэропорт Гейдар Алиев рассчитан на обслуживание 9 млн. пассажиров в год.
Н.Аббасова
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