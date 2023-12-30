Бакинский аэропорт обслужил в 2023г рекордные свыше 5,7 млн пассажиров

Бакинский аэропорт в 2023 году обслужил рекордное число пассажиров – свыше 5,7 млн человек.

«Бакинский аэропорт успешно завершает 2023 год важными достижениями в области инноваций, улучшении инфраструктуры и расширения маршрутной сети. По информации на 30 декабря 2023 года, число пассажиров, обслуженных аэропортом, достигло рекордного показателя - более чем 5,7 млн человек», - говорится в сообщении пресс-служба воздушной гавани.

По информации аэропорта, в настоящее время из Баку можно путешествовать в 68 городов мира посредством 38 авиакомпаний.

«Пассажирам в 2023 году были предложены новые направления, включая возобновление партнерства с такими авиакомпаниями, как China Southern, AirBaltic, Flyadeal, Air Cairo и İraqi Airways, а также увеличение частоты рейсов с WizzAir, Wizz Air Abu Dhabi и LOT. В список авиакомпаний, выполняющих рейсы в Бакинский аэропорт, добавлены «WizzAir Malta», «IndiGo», «Georgian Wings» и «Aegean Airlines»», - говорится в информации.

В Азербайджане в настоящее время функционируют 8 международных аэропортов в различных регионах страны.

Н.Аббасова