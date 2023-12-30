Бакинский аэропорт обслужил в 2023г рекордные свыше 5,7 млн пассажиров

Бакинский аэропорт в 2023 году обслужил рекордное число пассажиров – свыше 5,7 млн человек.
«Бакинский аэропорт успешно завершает 2023 год важными достижениями в области инноваций, улучшении инфраструктуры и расширения маршрутной сети. По информации на 30 декабря 2023 года, число пассажиров, обслуженных аэропортом, достигло рекордного показателя - более чем 5,7 млн человек», - говорится в сообщении пресс-служба воздушной гавани.
По информации аэропорта, в настоящее время из Баку можно путешествовать в 68 городов мира посредством 38 авиакомпаний.
«Пассажирам в 2023 году были предложены новые направления, включая возобновление партнерства с такими авиакомпаниями, как China Southern, AirBaltic, Flyadeal, Air Cairo и İraqi Airways, а также увеличение частоты рейсов с WizzAir, Wizz Air Abu Dhabi и LOT. В список авиакомпаний, выполняющих рейсы в Бакинский аэропорт, добавлены «WizzAir Malta», «IndiGo», «Georgian Wings» и «Aegean Airlines»», - говорится в информации.
В Азербайджане в настоящее время функционируют 8 международных аэропортов в различных регионах страны.
Н.Аббасова
В Баку расценивают как плодотворное и конструктивное взаимодействие контакты лидеров Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге - Гаджиев
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в III квартале на уровне 5,5%
Страны ЕС за 10 мес. поставили в Азербайджан духов и туалетной воды на 16 млн евро
Прокуратура Джалилабадского района ведет разбирательство по факту обнаружения тел двух детей в водоканале
Власти Азербайджана в 2024г направят 266 млн манатов на программы и мероприятия в сфере здравоохранения
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Путин в поздравлении Эрдогану высказался за дальнейшие действия на благо стабильности на евразийском континенте
Путин рассчитывает на плодотворную работу с Алиевым в 2024 году по актуальным двусторонним и региональным вопросам
Гаджиев: Азербайджан начал прокладывать альтернативный маршрут в Нахчыван через Иран, так как не мог «бесконечно долго ждать» ответа Еревана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Бакинской высшей школе нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год
Фонд «Nargis» и Банк Республика провели традиционную благотворительную акцию.
Владельцы Visa NeoKart заработают 24% КЭШБЭК во всех маркетах!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы