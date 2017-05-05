Президент ПА ОБСЕ осенью планирует визит в Баку - вице-спикер Азербайджана

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Кристин Муттонен осенью может посетить с визитом Баку, заявила вице-спикер парламента Азербайджана Бахар Мурадова.
"Изначально визит К.Муттонен планировался до летней сессии ПА ОБСЕ, но из-за ее плотного рабочего не состоялся в эти сроки и был перенесен", - сказала Б.Мурадова журналистам в пятницу.
По ее словам, в настоящее время уточняется дата визита.
А.Азизов
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