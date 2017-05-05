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Внешняя политика 05.05.2017 13:27

Президент ПА ОБСЕ осенью планирует визит в Баку - вице-спикер Азербайджана

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Кристин Муттонен осенью может посетить с визитом Баку, заявила вице-спикер парламента Азербайджана Бахар Мурадова.

"Изначально визит К.Муттонен планировался до летней сессии ПА ОБСЕ, но из-за ее плотного рабочего не состоялся в эти сроки и был перенесен", - сказала Б.Мурадова журналистам в пятницу.

По ее словам, в настоящее время уточняется дата визита.

А.Азизов

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Тэги: ПА/ОБСЕ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]