Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8702 RUR   0.029 GBR   2.1994 TRY   0.4782

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 23° Завтра 14° 22° 8 Май 14° 27° 9 Май 17° 26°

Внешняя политика 06.05.2017 10:24

Для решения конфликтов нужно тесное взаимодействие, а не анализировать, сидя в Нью-Йорке – замглавы МИД Азербайджана

Эффективное международное сотрудничество может быть реальным механизмом решения существующих в мире конфликтов, считает заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.

«Для того, чтобы добиться успеха в урегулировании конфликтов, необходимо международным игрокам активизировать свои усилия в этом направлении. Для этого необходимо более тесно работать с регионами, а не проводить анализ конфликтов, сидя в Нью-Йорке. Нужно налаживать тесные контакты с конфликтными регионами», - подчеркнул А.Азимов в субботу на панельной сессии в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

По его словам, различные миротворческие организации, в том числе Минская группа ОБСЕ и другие, не всегда являются эффективным инструментом к решению конфликтов.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОНФЛИКТЫ, РЕШЕНИЕ, МЕХАНИЗМ


Похожие новости


Напряженность в мире будет сохраняться, если не будет справедливого подхода к решению конфликтов, считают в Баку Религиозные лидеры могут внести вклад в решение различных конфликтов в мире – глава УМК

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]