Для решения конфликтов нужно тесное взаимодействие, а не анализировать, сидя в Нью-Йорке – замглавы МИД Азербайджана

Эффективное международное сотрудничество может быть реальным механизмом решения существующих в мире конфликтов, считает заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.

«Для того, чтобы добиться успеха в урегулировании конфликтов, необходимо международным игрокам активизировать свои усилия в этом направлении. Для этого необходимо более тесно работать с регионами, а не проводить анализ конфликтов, сидя в Нью-Йорке. Нужно налаживать тесные контакты с конфликтными регионами», - подчеркнул А.Азимов в субботу на панельной сессии в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

По его словам, различные миротворческие организации, в том числе Минская группа ОБСЕ и другие, не всегда являются эффективным инструментом к решению конфликтов.

Р.Бабаев