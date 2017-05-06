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СНГ 06.05.2017 17:27

В Генпрокуратуре Украины рассказали об украденных в период президентства Януковича $40 млрд

По оценкам Генпрокуратуры Украины, во время правления Виктора Януковича было украдено около $40 млрд, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"За 2,5 года они украли примерно один государственный бюджет Украины", - заявил Е.Енин в эфире UMN (Ukrainian Media Network).

По его словам, большинство бывших украинских чиновников времен президентства Виктора Януковича, которых Интерпол отказался объявлять в международный розыск, находятся в России, и на них нет рычагов влияния.

"90 процентов тех, кого отказался разыскивать Интерпол, находятся в России. Безотносительно к решению Интерпола, есть красная карточка или нет, Интерпол определяет для нас, что если указанные лица находятся в России - на них нет рычагов", - заявил Е.Енин.

Он также отметил, что в отношении В.Януковича и его 15-и сподвижников действуют санкции, наложенные Советом ЕС. "То есть въезд ни одного из них в Европейский Союз или ряд других стран: Швейцарию, Лихтенштейн, США и так далее теперь является совершенно невозможным", - сказал Е.Енин.

По версии следствия, "преступная организация" В.Януковича включала в себя 7 групп влияния. Одна из них - группа под руководством приближенного к В.Януковичу бизнесмена Сергея Курченко и бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко контролировала деятельность определенных сфер народного хозяйства Украины.

"Они только с Днепропетровской области каждый месяц взимали примерно 100 млн долларов кэшем. Это были так называемые налоговые площадки. Далее эти деньги пропускались через круг банковско-финансовых операций. Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельности предприятий с внешним миром. То есть речь идет о деятельности международного "отмывочного" хаба, где деньги отмывались за границу, а дальше уже "отбеленные" использовались на приобретение недвижимости, футбольных клубов, яхт, депутатских голосований, или так называемое реинвестирование в Украину - то есть покупку ОВГЗ", - рассказал Е.Енин.

Как стало известно в начале мая 2017 года, Интерпол снял с международного розыска экс-президента Украины В.Януковича и его сына Александра, бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, депутата Верховной Рады Украины Александра Онищенко.

Как сообщалось, 4 мая 2017 года Оболонский районный суд г.Киева объявил перерыв в подготовительном заседании по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича до 18 мая до 10.00. Такое решение суд принял после частичного удовлетворения ходатайства защиты В.Януковича об организации видеоконференции с ним.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕНПРОКУРАТУРА, ЯНУКОВИЧ


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