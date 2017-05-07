Макрон уверенно победил во втором туре президентских выборов во Франции - первые данные французских СМИ

Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон уверенно победил во втором туре голосования, сообщает радиостанция "Франс-энфо" со ссылкой на оценку компании "Ипсос".

Согласно ее оценке, Э.Макрон получил 65,1% голосов, тогда как его соперница Марин Ле Пен (партия "Национальный фронт") - 34,9%.

Французским СМИ с 22:00 по бакинскому времени разрешено передавать первые данные о результатах голосования.Как правило, их первоначальные оценки крайне близки к реальным данным.