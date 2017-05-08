Экс-мэр Москвы Юрий Лужков с женой посетили один из монастырей в Грузии

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной находятся в Грузии.
По информации телекомпании "Рустави 2", известная супружеская пара накануне посетила патриархию, а затем присутствовала на службе в монастыре селения Канда, проводимой на грузинском и арамейском языках отцом Серафимом.
"Юрий Лужков с супругой и друзьями специально прибыл в наш монастырь, чтобы послушать службу на арамейском языке. Он имел такую возможность, так как мы каждое воскресенье проводим службы на грузинском и арамейском языках. Я не знаю о целях визита Юрия Лужкова, меня это не интересует", - сказал отец Серафим, который в октябре прошлого года привел в восхищение своим пением на арамейском языке папу Франциска, посетившего Грузию. Позже в патриархию Грузии поступила просьба, чтобы отец Серафим посетил Ватикан и спел на языке времен Иисуса Христа.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил журналистам, что он не в курсе о визите Ю.Лужкова в Грузию.
По информации грузинских СМИ, согласно действующему законодательству Грузии, Ю.Лужков должен нести административную или уголовную ответственность за неоднократные посещения Абхазии.
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