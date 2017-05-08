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Дальнее зарубежье 08.05.2017 10:01

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков с женой посетили один из монастырей в Грузии

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной находятся в Грузии.

По информации телекомпании "Рустави 2", известная супружеская пара накануне посетила патриархию, а затем присутствовала на службе в монастыре селения Канда, проводимой на грузинском и арамейском языках отцом Серафимом.

"Юрий Лужков с супругой и друзьями специально прибыл в наш монастырь, чтобы послушать службу на арамейском языке. Он имел такую возможность, так как мы каждое воскресенье проводим службы на грузинском и арамейском языках. Я не знаю о целях визита Юрия Лужкова, меня это не интересует", - сказал отец Серафим, который в октябре прошлого года привел в восхищение своим пением на арамейском языке папу Франциска, посетившего Грузию. Позже в патриархию Грузии поступила просьба, чтобы отец Серафим посетил Ватикан и спел на языке времен Иисуса Христа.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил журналистам, что он не в курсе о визите Ю.Лужкова в Грузию.

По информации грузинских СМИ, согласно действующему законодательству Грузии, Ю.Лужков должен нести административную или уголовную ответственность за неоднократные посещения Абхазии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЛУЖКОВ, МОНАСТЫРЬ, СЛУЖБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]