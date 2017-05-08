ГТК в январе-апреле увеличил перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 14%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-апреле 2017 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 736 млн 807,97 тыс. манатов, что на 14,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

В январе-апреле 2017 года поступления в госбюджет по НДС составили 501 млн 839,08 тыс. манатов, акцизам – 21 млн 106,48 тыс. манатов, дорожному налогу - 9 млн 917,92 тыс. манатов.

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 147 млн 311,85 тыс. манатов.

План для ГТК по перечислениям в госбюджет Азербайджана на 2017 год определен в 2 млрд 200 млн манатов.

Н.Аббасова