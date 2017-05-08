Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в январе-апреле увеличился в 2,6 раза

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-апреле 2017 года составил 2 млрд 622 млн 7,228 тыс. манатов, что в 2,6 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.

В общем объеме сделок на БФБ в январе-апреле 2017 года на долю рынка производных сделок пришлось 1 млрд 276 млн 225,41 тыс. манатов (рост в 1,6 раза – ИФ-Аз), из которых на долю сделок с валютой – 1 млрд 195 млн 712,035 тыс. манатов, сделок с товарами – 80 млн 513,376 тыс. манатов.

Из общего оборота в январе-апреле 2017 года на сделки с государственными ценными бумагами пришлось 504 млн 686,082 тыс. манатов (рост в 2,6 раза). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 223 млн 802,072 тыс. манатов. Объем размещения облигаций на первичном рынке составил 208 млн 132,023 тыс. манатов, на вторичном рынке – 15 млн 670,049 тыс. манатов

Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка на первичном рынке за отчетный период составил 280 млн 884,009 тыс. манатов.

На долю паевого рынка в общем обороте БФБ в январе-апреле пришлось 600 млн 573,034 тыс. манатов против 5 млн 904,405 тыс. манатов в январе-апреле 2016 года. При этом объем размещения акций на первичном рынке составил 600 млн манатов, на вторичном – 573,034 тыс. манатов.

На долю долговых инструментов рынка ценных бумаг в общем объеме сделок в январе-апреле 2017 года пришлось 229 млн 955,89 тыс. манатов (рост в 7,7 раза). При этом объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного фонда на первичном рынке составил 75 млн 122,55 тыс. манатов, на вторичном рынке – 67 млн 827,535 тыс. манатов. Объем размещения прочих корпоративных облигаций на вторичном рынке за январь-апрель составил 87 млн 5,805 тыс. манатов.

На долю репо-операций в январе-апреле 2017 года в общем обороте БФБ пришлось 10 млн 566,809 тыс. манат.

Н.Аббасова