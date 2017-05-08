Чиновники в Грузии будут дифференцированы по 12 классам

В Грузии с 1 июля вступит в силу постановление правительства, в соответствие с которым занятым в государственных структурах чиновникам будут присвоены классы с 1 по 12, в зависимости от которых к своим зарплатам они получат соответствующие надбавки.
Как говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства, класс чиновника будет определять уровень его профессионального знания и опыта, и в то же время преследует целью "повышение мотивации, содействие материальному благосостоянию и обеспечение стабильности государственной службы".
Присвоение служащему класса чиновника будет осуществляться по результатам его оценки: с 1 (низшего класса референта публичной службы) по 6 класс включительно - по лучшей оценке раз в 2 года, с 7 по 12 (высший класс - действительный государственный советник) включительно - по лучшей оценке раз в году.
Постановление предусматривает выдачу данному чиновнику "надбавки за класс" в соответствие с Законом Грузии "Об оплате труда в публичных учреждениях".
В Грузии, согласно бюджету 2017 года, в публичном секторе заняты более 115 тыс. служащих, из которых примерно 52 тыс. считаются государственными чиновниками.
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