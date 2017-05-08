Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8683 RUR   0.0294 GBR   2.2068 TRY   0.4818

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 14° 27° 10 Май 17° 27° 11 Май 12° 22°

Регион 08.05.2017 19:20

Чиновники в Грузии будут дифференцированы по 12 классам

В Грузии с 1 июля вступит в силу постановление правительства, в соответствие с которым занятым в государственных структурах чиновникам будут присвоены классы с 1 по 12, в зависимости от которых к своим зарплатам они получат соответствующие надбавки.

Как говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства, класс чиновника будет определять уровень его профессионального знания и опыта, и в то же время преследует целью "повышение мотивации, содействие материальному благосостоянию и обеспечение стабильности государственной службы".

Присвоение служащему класса чиновника будет осуществляться по результатам его оценки: с 1 (низшего класса референта публичной службы) по 6 класс включительно - по лучшей оценке раз в 2 года, с 7 по 12 (высший класс - действительный государственный советник) включительно - по лучшей оценке раз в году.

Постановление предусматривает выдачу данному чиновнику "надбавки за класс" в соответствие с Законом Грузии "Об оплате труда в публичных учреждениях".

В Грузии, согласно бюджету 2017 года, в публичном секторе заняты более 115 тыс. служащих, из которых примерно 52 тыс. считаются государственными чиновниками.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ЧИНОВНИКИ, КЛАССЫ, НАДБАВКИ


Похожие новости


По размеру зарплат среди чиновников президент Грузии оказался на девятом месте, премьер - на 18-м Премьер Грузии поставил задачу расследовать все преступления должностных лиц при режиме Саакашвили В прокуратуре Грузии рассмотрят тысячи заявлений граждан о преступлениях, совершенных в отношении них при правлении Саакашвили Назначение в правительство Украины членов кабмина Саакашвили было бы болезненно для Грузии - вице-премьер Каладзе Представители прежних властей Грузии, которые были втянуты в преступления руководством, могут быть амнистированы - спикер парламента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]