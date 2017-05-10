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ТЭК 10.05.2017 15:10

SOCAR начала бурение новой скважины на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) начала бурение новой скважины на месторождении Нефтяные Камни, отмечается в информации на сайте компании.

Бурение скважины №2622 проектной глубиной 1,6 тыс. метров осуществляется с морского основания №620А.

По прогнозам геологов, ожидаемый суточный дебит данной скважины составит 10 тонн нефти и 1 тыс. кубометров газа.

Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СКВАЖИНА, БУРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]