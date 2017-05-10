Назарбаев пригласил нового президента Южной Кореи в Казахстан

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Мун Чже Ина с победой на внеочередных выборах президента Республики Корея, сообщила в среду пресс-служба казахстанского лидера.

"Уверен, что ваши профессиональные навыки и жизненный опыт позволят обеспечить дальнейшее процветание и развитие Южной Кореи, а также укрепить ее роль на мировой арене", - говорится в поздравительной телеграмме, выдержки из которой приведены в сообщении пресс-службы.

"В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кореей. С момента обретения независимости нашей страной всесторонне расширяется сотрудничество между Астаной и Сеулом. Я верю, что мы и впредь будем развивать двусторонние отношения в духе стратегического партнерства", - говорится в телеграмме.

Н.Назарбаев пригласил Мун Чже Ина посетить Казахстан и обсудить вопросы укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, сообщила пресс-служба.