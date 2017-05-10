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СНГ 10.05.2017 19:48

Назарбаев пригласил нового президента Южной Кореи в Казахстан

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Мун Чже Ина с победой на внеочередных выборах президента Республики Корея, сообщила в среду пресс-служба казахстанского лидера.

"Уверен, что ваши профессиональные навыки и жизненный опыт позволят обеспечить дальнейшее процветание и развитие Южной Кореи, а также укрепить ее роль на мировой арене", - говорится в поздравительной телеграмме, выдержки из которой приведены в сообщении пресс-службы.

"В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кореей. С момента обретения независимости нашей страной всесторонне расширяется сотрудничество между Астаной и Сеулом. Я верю, что мы и впредь будем развивать двусторонние отношения в духе стратегического партнерства", - говорится в телеграмме.

Н.Назарбаев пригласил Мун Чже Ина посетить Казахстан и обсудить вопросы укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, сообщила пресс-служба.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЮЖКОРЕЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]