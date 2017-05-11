Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-апреле превысило $1,2 млрд

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-апреле 2017 года составило $1 млрд 265,704 млн против отрицательного сальдо в $162,545 млн за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Согласно данным ГТК, за январь-апрель 2017 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $5 млрд 595 млн 699,93 тыс. (рост на 11,35%).
При этом экспорт за отчетный период составил $3 млрд 430 млн 702,21 тыс., импорт - $2 млрд 164 млн 997,72 тыс. По сравнению с показателем января-апреля 2016 года экспорт увеличился на 41,1%, импорт сократился на 16,53%.
В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (76,26%), нефтепродукты (3,46%), природный газ (8,05%), электроэнергию (0,48%), плодоовощную продукцию (2,54%), чай (0,08%), масла растительного и животного происхождения (0,15%), сахар (0,4%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,22%), химическую продукцию (0,42%), пластмассы и изделия из них (1,26%), хлопок (0,59%), хлопковое волокно (0,14%), черные металлы и изделия из них (0,64%), алюминий и изделия из него (1,13%), прочее (4,18%).
В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 19,07%, табак и табачную продукцию – 2,08%, цемент - 0,06%, фармацевтическую продукцию - 2,56%, пластмассы и изделия из них - 3,5%, дрова и древесную продукцию - 2,42%, черные металлы и изделия из них - 9,97%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 21,04%, транспортные средства и запчасти – 6,32%, мебель – 1,16%, прочее – 31,82%.
Во внешнеторговых операциях в январе-апреле 2017 года задействовано 3,717 тыс. государственных и частных предприятия, 3,003 тыс. физических лиц.
В январе-апреле Азербайджан осуществлял торговые операции со 157 странами.
Основные операции при экспорте Азербайджан в отчетном периоде проводил с Италией (23,23% от общего экспорта), Турцией (10,18%), Китаем (5,36%), Португалией (5,24%), Израилем (5,16%).
Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (18,77%), Турцией (16,58%), Китаем (9,78%), Германией (4,99%), Украиной (4,54%), США (4,43%).
Н.Аббасова
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