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Макроэкономика 11.05.2017 16:34

ВБ прогнозирует на 2017г среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне около 8%, замедление к 2020г до 4%

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует в 2017 году среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 7,8%, отмечается в майском обзоре банка по экономике стран Европы и Центральной Азии (ECA Economic Update).

ВБ на 2018 год среднегодовую инфляцию в Азербайджане прогнозирует на уровне 4,2%, в 2019 году - 3,8%.

«В среднесрочной перспективе инфляция замедлится в связи с ограниченной ликвидностью на рынке и будет колебаться на уровне 5% в год», - говорится в отчете.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 7,3%.

В 2016 году инфляция в Азербайджане составила 12,6%.

А.Ахундов

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Тэги: ВБ, ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]