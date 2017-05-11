ВБ прогнозирует на 2017г среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне около 8%, замедление к 2020г до 4%

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует в 2017 году среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 7,8%, отмечается в майском обзоре банка по экономике стран Европы и Центральной Азии (ECA Economic Update).
ВБ на 2018 год среднегодовую инфляцию в Азербайджане прогнозирует на уровне 4,2%, в 2019 году - 3,8%.
«В среднесрочной перспективе инфляция замедлится в связи с ограниченной ликвидностью на рынке и будет колебаться на уровне 5% в год», - говорится в отчете.
Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 7,3%.
В 2016 году инфляция в Азербайджане составила 12,6%.
А.Ахундов
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