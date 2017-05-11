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Спорт 11.05.2017 17:41

Азербайджанский страховщик застраховал организаторов Игр исламской солидарности на $1 млн

Азербайджанская СК «Ateshgah» застраховала несколько компаний, участвующих в организации Игр исламской солидарности, на сумму $1 млн, отмечается в сообщении страховой компании.

«Страхование ответственности организаторов массовых мероприятий – один из относительно новых и активно развивающихся видов страхования в Азербайджане», - говорится в сообщении.

IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.

СК Ateshgah создана в 1996 году и входит в пятерку ведущих компаний по объему сбора страховых премий и производимых выплат. Акционерами «Ateshgah» являются несколько юридических лиц. Уставный капитал равен 5 млн 8,5 тыс. манатов.

А.Ахундов

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Тэги: ИСЛАМИАДА, ОРГАНИЗАТОРЫ, СТРАХОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]