Азербайджанский страховщик застраховал организаторов Игр исламской солидарности на $1 млн

Азербайджанская СК «Ateshgah» застраховала несколько компаний, участвующих в организации Игр исламской солидарности, на сумму $1 млн, отмечается в сообщении страховой компании.
«Страхование ответственности организаторов массовых мероприятий – один из относительно новых и активно развивающихся видов страхования в Азербайджане», - говорится в сообщении.
IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.
СК Ateshgah создана в 1996 году и входит в пятерку ведущих компаний по объему сбора страховых премий и производимых выплат. Акционерами «Ateshgah» являются несколько юридических лиц. Уставный капитал равен 5 млн 8,5 тыс. манатов.
А.Ахундов
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