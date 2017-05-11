Аббас приветствует желание Трампа помочь найти решение палестино-израильского конфликта

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что приветствует стремление президента США Дональда Трампа помочь в процессе урегулирования палестино-израильского конфликта.

"Неделю назад я принял предложение президента США Трампа встретиться с ним в Белом доме, выразил нашу полную готовность на встрече с ним предпринимать все возможные усилия для того, чтобы заключить историческую мирную сделку, которая положит конец противоборству между нами и израильтянами", - сказал М.Аббас по итогам российско-палестинских переговоров на высшем уровне.

"Мы приветствуем желание президента Трампа помочь найти решение проблемы борьбы между нами и израильтянами", - сказал М.Аббас.

Он напомнил, что Раммала приветствует предложения о проведении международной мирной конференции в Москве, а также проведение в Москве трехсторонней встречи с участием Тель-Авива.