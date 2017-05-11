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Дальнее зарубежье 11.05.2017 20:10

Аббас приветствует желание Трампа помочь найти решение палестино-израильского конфликта

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что приветствует стремление президента США Дональда Трампа помочь в процессе урегулирования палестино-израильского конфликта.

"Неделю назад я принял предложение президента США Трампа встретиться с ним в Белом доме, выразил нашу полную готовность на встрече с ним предпринимать все возможные усилия для того, чтобы заключить историческую мирную сделку, которая положит конец противоборству между нами и израильтянами", - сказал М.Аббас по итогам российско-палестинских переговоров на высшем уровне.

"Мы приветствуем желание президента Трампа помочь найти решение проблемы борьбы между нами и израильтянами", - сказал М.Аббас.

Он напомнил, что Раммала приветствует предложения о проведении международной мирной конференции в Москве, а также проведение в Москве трехсторонней встречи с участием Тель-Авива.

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Тэги: АББАС, США, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]