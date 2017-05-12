Крупнейший банк Азербайджана временно приостанавливает выплаты по обязательствам перед иностранными кредиторами до передачи этих долгов правительству

Правительство Азербайджана приняло решение временно приостановить выплаты ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) по обязательствам перед иностранными кредиторами в инвалюте, отмечается в сообщении кредитной организации.

"Очередной этап оздоровления МБА предусматривает проведение добровольной реструктуризации внешних обязательств банка. В рамках добровольной реструктуризации планируется передать правительству Азербайджана обязательства в инвалюте, привлеченные от международных финансовых институтов", - отмечается в сообщении.

В связи с этим, до завершения процесса передачи данных долгов банка правительству приостанавливается процесс выплаты обязательств в инвалюте перед иностранными кредиторами (за исключением выплат процентов по сделкам торгового финансирования).

МБА отмечает, план добровольной реструктуризации обязательств согласован с Палатой надзора за финансовыми рынками Азербайджана. При этом власти Азербайджана планирует провести собрание с иностранными кредиторами и рассчитывают как минимум с 2/3 из них договориться о реструктуризации.

"План реструктуризации не распространяется на все другие обязательства МБА. Для выполнения этих обязательств банк имеет достаточное количество свободных финансовых средств", - отмечается в сообщении.

По оценкам, проведение этих мер позволит регулировать открытую валютную позицию МБА, укрепить финансовое положение банка и восстановить возможность генерирования дохода. Кроме этого, это позволит довести капитальные позиции банка до требований регулятора.

"Сегодня имеются определенные беспокойства, связанные с ослаблением финансовых и капитальных позиций МБА. Восстановление финансовой устойчивости МБА имеет важное значение для экономики Азербайджана. Предпринимаемые сейчас меры имеют важное значение для обеспечения финансовой стабильности банка. Минфин выражает надежду, что предложенный план реструктуризации будет поддержан иностранными кредиторами. При этом данный план реструктуризации не коснется вкладчиков МБА", - сказал министр финансов Самир Шарифов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"План реструктуризации направлен на усиление финансового положения и ликвидности МБА. Банк играет важную роль в процессе социальных выплат населению, оказания банковских услуг и кредитования предпринимателей. Поэтому мы положительно оцениваем действия Минфина, направленные на стабилизацию ситуации в банке. Считаю, что данные шаги имеют важное значение не только для МБА, но и для всего банковского сектора Азербайджана", - отметил глава Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы.

По оценкам МБА, данные меры позволят повысить рыночную стоимость банка перед приватизацией.

При этом банк не указывает текущий размер внешних обязательств.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 15 июля 2015 года указ о мерах по восстановлению финансовой позиции МБА для подготовки банка к приватизации. С этой целью проблемные активы банка были переданы ЗАО "Аграркредит".

По оценкам Международного валютного фонда конечной целью мероприятий по оздоровлению МБА является приватизация банка в течение пяти лет. В свою очередь, Р.Асланлы ранее заявлял, что МБА в I-ом полугодии 2017 года будет готов к приватизации.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Азизов