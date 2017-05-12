Землетрясение магнитудой 6 произошло близ Новой Зеландии

В Тихом океане в 1300 км северо-восточнее Окленда (Новая Зеландия) произошло землетрясение магнитудой 6, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 03:46 мск в пятницу землетрясения имел координаты -27.67 градуса южной широты и -176.64 градуса западной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
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