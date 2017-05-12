МБА намерен реструктуризировать обязательства на сумму $3,34 млрд

Международный банк Азербайджана, крупнейший банк страны, планирует реструктуризировать обязательства на общую сумму $3 млрд 337 млн 105,084 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

В целом, предполагается реструктуризация 35 обязательств, срок платежа по которым завершается в июне 2025 года.

Кроме этого, МБА намерен реструктуризировать два депозита Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на общую сумму $1 млрд (каждый по $500 млн) с датами завершения май 2017 года и май 2018 года.

Среди обязательств, планируемых к реструктуризации – евробонды на $500 млн (с датой погашения в июне 2019г), синдированный кредит на $205 млн (с датой погашения в октябре 2017 года), кредит на $250 млн от Emerald (с датой погашения в октябре 2024 года).

Наибольшее число обязательств, которые банк намерен реструктуризировать, приходится на 2017-2019гг (29 обязательства).

МБА в четверг объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Часть внешних обязательств МБА будет обменена на суверенные облигации Азербайджана.

Как сообщалось ранее, очередной этап оздоровления МБА предусматривает проведение добровольной реструктуризации внешних обязательств банка.

«В рамках добровольной реструктуризации планируется передать правительству Азербайджана обязательства в инвалюте, привлеченные от международных финансовых институтов. В связи с этим, до завершения процесса передачи данных долгов банка правительству приостанавливается процесс выплаты обязательств в инвалюте перед иностранными кредиторами (за исключением выплат процентов по сделкам торгового финансирования)», - говорилось в сообщении банка.

МБА отметил, что план добровольной реструктуризации обязательств согласован с Палатой надзора за финансовыми рынками Азербайджана. При этом власти Азербайджана планируют провести собрание с иностранными кредиторами и рассчитывают, как минимум с 2/3 из них договориться о реструктуризации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 15 июля 2015 года указ о мерах по восстановлению финансовой позиции МБА для подготовки банка к приватизации. С этой целью проблемные активы банка были переданы ЗАО "Аграркредит".

По оценкам Международного валютного фонда конечной целью мероприятий по оздоровлению МБА является приватизация банка в течение пяти лет. В свою очередь, Р.Асланлы ранее заявлял, что МБА в I-ом полугодии 2017 года будет готов к приватизации.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Азизов