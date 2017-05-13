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СНГ 13.05.2017 14:48

Бердымухамедов назначил генпрокурора Туркменистана

На расширенном заседании кабинета министров, состоявшемся в минувшую пятницу, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в правительстве, сообщает электронная газета "Туркменистан: золотой век". Соответствующие указы главы государства опубликованы в местных СМИ.

Указом президента, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Туркменистана Г.Бердымухамедова старший советник юстиции Батыр Атдаев назначен генеральным прокурором Туркменистана. В связи с переходом на другую работу Б.Атдаев освобожден от должности вице-премьера, курирующего торговый комплекс и предпринимательство.

На заседании правительства Г.Бердымухамедов отметил, что направил документы Б.Атдаева в Меджлис (парламент) для согласования его назначения на должность генерального прокурора.

Вице-премьером по вопросам промышленности назначен Мухамметмырат Айдогдыев, одновременно освобожденный от должности председателя госконцерна "Туркменхимия".

Вице-премьером, курирующим сферу торговли, назначен Оразмырат Гурбанназаров, освобожденный от должности хякима (главы) Дашогузского велаята (области).

На заседании правительства также сообщалось, что от должности управляющего делами аппарата президента Туркменистана и кабинета министров был освобождён Мамметнияз Нурмаммедов. Временное исполнение данных должностей возложено на начальника отдела управления комплексом дворцов президента Туркменистана и капитального строительства управления делами аппарата президента Туркменистана - Хаджимырата Хаджимырадова.

Подробнее см. на ленте Центральная Азия.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, РУКОВОДСТВО, ПЕРЕСТАНОВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]