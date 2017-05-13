Бердымухамедов назначил генпрокурора Туркменистана

На расширенном заседании кабинета министров, состоявшемся в минувшую пятницу, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в правительстве, сообщает электронная газета "Туркменистан: золотой век". Соответствующие указы главы государства опубликованы в местных СМИ.
Указом президента, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Туркменистана Г.Бердымухамедова старший советник юстиции Батыр Атдаев назначен генеральным прокурором Туркменистана. В связи с переходом на другую работу Б.Атдаев освобожден от должности вице-премьера, курирующего торговый комплекс и предпринимательство.
На заседании правительства Г.Бердымухамедов отметил, что направил документы Б.Атдаева в Меджлис (парламент) для согласования его назначения на должность генерального прокурора.
Вице-премьером по вопросам промышленности назначен Мухамметмырат Айдогдыев, одновременно освобожденный от должности председателя госконцерна "Туркменхимия".
Вице-премьером, курирующим сферу торговли, назначен Оразмырат Гурбанназаров, освобожденный от должности хякима (главы) Дашогузского велаята (области).
На заседании правительства также сообщалось, что от должности управляющего делами аппарата президента Туркменистана и кабинета министров был освобождён Мамметнияз Нурмаммедов. Временное исполнение данных должностей возложено на начальника отдела управления комплексом дворцов президента Туркменистана и капитального строительства управления делами аппарата президента Туркменистана - Хаджимырата Хаджимырадова.
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