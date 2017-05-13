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СНГ 13.05.2017 15:19

Военно-патриотические игры "Гонка героев" стартовали в Чечне

Сегодня в чеченском международном учебном центре сил специального назначения открылись военно-патриотические игры "Гонка героев" - "Новая волна". В них принимают участие более 2 тыс. человек со всех уголков России.

В церемонии открытия игр принимают участие глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, заместитель министра обороны России Тимур Иванов и руководитель проекта "Гонка героев" Ксения Шойгу.

Как сообщили "Интерфаксу" в штабе игр, трасса впервые в истории "Гонки героев" имеет в длину более 10 км и самый высокий уровень сложности. Также впервые введены пять новых элементов, включая огневой рубеж.

В качестве зрителей в международный учебный центр прибыли несколько тысяч человек.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, СОРЕВНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]