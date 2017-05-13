Сегодня в чеченском международном учебном центре сил специального назначения открылись военно-патриотические игры "Гонка героев" - "Новая волна". В них принимают участие более 2 тыс. человек со всех уголков России.

В церемонии открытия игр принимают участие глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, заместитель министра обороны России Тимур Иванов и руководитель проекта "Гонка героев" Ксения Шойгу.

Как сообщили "Интерфаксу" в штабе игр, трасса впервые в истории "Гонки героев" имеет в длину более 10 км и самый высокий уровень сложности. Также впервые введены пять новых элементов, включая огневой рубеж.

В качестве зрителей в международный учебный центр прибыли несколько тысяч человек.