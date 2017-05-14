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Дальнее зарубежье 14.05.2017 18:12

На саммите G7 планируется обсудить северокорейскую проблему - премьер Италии

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил в воскресенье, что в ходе саммита G7 намечено обсуждение проблемы КНДР.

"Это серьезная проблема для глобальной стабильности и безопасности, и я убежден, что предстоящий G7 будет способствовать решению этого вопроса", - приводит его слова агентство Ассошиэйтед Пресс.

Итальянский премьер также подчеркнул важность "твердого" ответа на действия Пхеньяна и призвал к дипломатическому подходу в урегулировании этого вопроса.

Саммит G7 пройдет в сицилийском городе Таормина 26- 27 мая.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]