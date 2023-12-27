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Дальнее зарубежье 27.12.2023 23:14

Мелони вновь перенесла пресс-конференцию по итогам года из-за гриппа

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони повторно перенесла итоговую пресс-конференцию за год из-за гриппа, которым заразилась на прошлой неделе, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

"Решение приняли за несколько часов до пресс-конференции, запланированной на утро четверга, в связи с болезнью", - информирует ЭФЭ со ссылкой на источники.

Новую дату конференции пока не назначили. Изначально пресс-конференция была запланирована на 21 декабря, однако ее перенесли на 28 декабря в связи с тем, что Мелони заразилась гриппом.

Агентство отмечает, что премьер Италии, "по-видимому, также не сможет председательствовать на последнем в этом году заседании Совета министров, запланированном на четверг, и на котором, как ожидается, утвердят некоторые пункты налоговой реформы".

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, ПРЕСС/КОНФЕРЕНЦИЯ, ГРИПП


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