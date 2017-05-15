Казахстан надеется на согласование всех модальностей для реализации поставки уранового концентрата в Иран, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Ержан Ашикбаев.
"Действительно, было подписано соглашение между "Казатомпромом" и Иранской организацией по атомной энергетике о поставке концентрата природного урана, объем 950 тонн. Этот контракт рассчитывался на 3 года. Он также предусматривал полное соответствие тем требованиям, которые заложены в резолюции СБ ООН 2231", - сказал Е.Ашикбаев, отвечая на вопросы депутатов в ходе правительственного часа в мажилисе (нижней палате) парламента в Астане в понедельник.
В частности, одним из этих требований было предварительное одобрение в так называемом "канале для закупок" - органе, созданном в соответствии с резолюцией СБ ООН, пояснил замглавы МИД.
"К сожалению, в связи с позицией новой администрации США о необходимости пересмотра подходов этой страны (Ирана - ИФ) к вопросам реализации совместного всеобъемлющего плана действий, на сегодняшний день направление заявки в канал для закупок Совместной комиссии по получению авторизации на осуществление этого контракта является нецелесообразным, потому что оно в любом случае не получит одобрения. Поэтому мы находимся в режиме плотных консультаций со всеми странами-участницами соглашения совместного всеобъемлющего плана действий. Это пять членов Совета безопасности плюс Германия, с одной стороны - шестерка международных посредников, и Иран с другой стороны", - отметил Е.Ашикбаев.
"Как только будут между этими странами согласованы все модальности, мы подадим эту заявку и надеемся на ее осуществление", - заключил представитель МИД.
Глава "Казатомпрома" Аскар Жумагалиев в свою очередь отметил, что условия контракта с Ираном для компании "достаточно привлекательные".
"Мы будем реализовывать этот контракт исключительно после согласования всеми странами участниками "большой шестерки" СБ ООН. Как только соответствующие документы будут получены, мы соответствующую сделку осуществим", - отметил А.Жумагалиев.
В феврале 2017 года иранское агентство ISNA сообщило, что Иран планирует в течение трех лет приобрести у Казахстана 950 тонн уранового концентрата. "Около 650 тонн будут доставлены в страну в течение двух лет двумя партиями и 300 тонн будут доставлены в Иран в течение третьего года и после обогащения будут отправлены обратно в Казахстан", - цитировало ISNA главу Иранской организации по атомной энергетике Али Акбара Салехи.
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