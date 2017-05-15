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СНГ 15.05.2017 18:34

В Москве сменили начальника метро

Глава Московского метрополитена Дмитрий Пегов покидает свой пост; новым начальником столичной подземки станет Виктор Козловский, ранее бывший первым заместителем начальника метро, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного метрополитена.

"Новым начальником столичного метрополитена станет В.Козловский. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника московской подземки Дмитрия Пегова, который стал вице-президентом ОАО "РЖД", - сказал сотрудник пресс-службы.

В.Козловскому 56 лет. После окончания Московского института железнодорожного транспорта он получил специальность инженера путей сообщения и прошел путь от дежурного по станции до первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги.

С сентября 2014 года он занял должность первого замначальника Московского метрополитена. В.Козловский контролировал работу служб движения и инфраструктуры.

"В.Козловский до нюансов знает все основные технологические процессы, которые происходят в московском метро. Это опытный руководитель, при котором столичный метрополитен будет продолжать совершенствоваться, станет еще более комфортным и безопасным", - привели в пресс-службе слова ректора Московского государственного университета путей сообщения Бориса Левина.

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Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, МЕТРО, НАЧАЛЬНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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