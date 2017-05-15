Меркель рассчитывает на дружественную встречу с Макроном

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник заявила, что рассчитывает на приятную встречу с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
По ее словам, встреча, запланированная на вечер, пройдет в "дружественной" атмосфере.
"Мы сделаем все, чтобы предпринять новые хорошие инициативы", - сказала А.Меркель на пресс-конференции в понедельник в штаб-квартире Христианско-демократического союза.
Канцлер Германии также отметила, что "полностью доверяет" Э.Макрону. "Он хорошо знает то, что он должен делать", - добавила А.Меркель.
Как сообщалось, Э.Макрон в понедельник совершит поездку в Берлин, она станет его первым официальным визитом за рубеж в качестве президента Франции.
После победы Э.Макрона на выборах 7 мая его первым контактом на международном уровне стал именно телефонный разговор с А.Меркель.
"У Макрона состоялся первый контакт на международном уровне с Ангелой Меркель. Он длился около десяти минут и прошел в теплой атмосфере", - сообщали тогда в окружении Э.Макрона.
Как ожидается, после встречи с А.Меркель, Э.Макрон посетит позиции французского военного контингента, размещенного за рубежом.
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