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Дальнее зарубежье 15.05.2017 19:03

Меркель рассчитывает на дружественную встречу с Макроном

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник заявила, что рассчитывает на приятную встречу с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По ее словам, встреча, запланированная на вечер, пройдет в "дружественной" атмосфере.

"Мы сделаем все, чтобы предпринять новые хорошие инициативы", - сказала А.Меркель на пресс-конференции в понедельник в штаб-квартире Христианско-демократического союза.

Канцлер Германии также отметила, что "полностью доверяет" Э.Макрону. "Он хорошо знает то, что он должен делать", - добавила А.Меркель.

Как сообщалось, Э.Макрон в понедельник совершит поездку в Берлин, она станет его первым официальным визитом за рубеж в качестве президента Франции.

После победы Э.Макрона на выборах 7 мая его первым контактом на международном уровне стал именно телефонный разговор с А.Меркель.

"У Макрона состоялся первый контакт на международном уровне с Ангелой Меркель. Он длился около десяти минут и прошел в теплой атмосфере", - сообщали тогда в окружении Э.Макрона.

Как ожидается, после встречи с А.Меркель, Э.Макрон посетит позиции французского военного контингента, размещенного за рубежом.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, МАКРОН, ВСТРЕЧА


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