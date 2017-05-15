Moodys понизило рейтинг приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте МБА до Caa3, поместило его в список на понижение

Международное рейтинговое агентство Moodys понизило рейтинг приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте Международного банка Азербайджана (МБА) до Caa3 с B1 и поместило его в список на пересмотр в сторону понижения, отмечается в сообщении агентства.

«Данное решение принято после заявления МБА о реструктуризации внешних обязательств», - говорится в сообщении.

Агентство Moodys поместило в список на пересмотр в сторону понижения также долгосрочные депозитные рейтинги в местной и иностранной валюте (B1), долгосрочную оценку риска контрагента (Ba3(cr)). Кроме того, Moodys подтвердило краткосрочные депозитные рейтинги в местной и иностранной валюте на уровне NP, рейтинг базовой кредитной оценки на уровне ca, краткосрочную оценку риска контрагента на уровне NP(cr).

Moodys напоминает, что МБА заявил о том, что депозиты юридических лиц и вклады населения не подвержены рискам реструктуризации внешнего долга и что МБА продолжит оказывать услуги в соответствии в нормальном режиме.

«До начала процесса реструктуризации МБА приостановил выплаты основной суммы и процентов по всей внешней задолженности, затронутой реструктуризацией (за исключением процентов по торговому финансированию). Соответственно 10 мая 2017 года МБА не осуществил выплату на сумму $100 млн. по субординированному кредиту, полученному от Rubrika Finance Company Limited», - сказано в сообщении.

Moodys ожидает, что объявленный план реструктуризации внешнего долга МБА приведет к кредитным убыткам для кредиторов, превышающим 20%.

«Помещение всех долгосрочных рейтингов в список на пересмотр в сторону понижения отражает неопределенность относительно будущего финансового положения банка и будущей поддержки со стороны государства. Рейтинговое агентство завершит рассмотрение рейтингов в списке на понижение после завершения реструктуризации и возможного получения государственной поддержки для банка», - отмечается в сообщении.

МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Часть внешних обязательств МБА будет обменена на суверенные облигации Азербайджана.

Как сообщалось ранее, очередной этап оздоровления МБА предусматривает проведение добровольной реструктуризации внешних обязательств банка.

«В рамках добровольной реструктуризации планируется передать правительству Азербайджана обязательства в инвалюте, привлеченные от международных финансовых институтов. В связи с этим, до завершения процесса передачи данных долгов банка правительству приостанавливается процесс выплаты обязательств в инвалюте перед иностранными кредиторами (за исключением выплат процентов по сделкам торгового финансирования)», - говорилось в сообщении банка.

МБА отметил, что план добровольной реструктуризации обязательств согласован с Палатой надзора за финансовыми рынками Азербайджана. При этом власти Азербайджана планируют провести собрание с иностранными кредиторами и рассчитывают, как минимум с 2/3 из них договориться о реструктуризации.

В целом, МБА намерен реструктуризировать внешние обязательства на общую сумму $3 млрд 337 млн 105,084 тыс. Встреча руководства Минфина Азербайджана и банка с иностранными кредиторами запланирована на 23 мая.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 15 июля 2015 года указ о мерах по восстановлению финансовой позиции МБА для подготовки банка к приватизации. С этой целью проблемные активы банка были переданы ЗАО «Аграркредит».

По оценкам Международного валютного фонда конечной целью мероприятий по оздоровлению МБА является приватизация банка в течение пяти лет. В свою очередь, Р.Асланлы ранее заявлял, что МБА в I-ом полугодии 2017 года будет готов к приватизации.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов