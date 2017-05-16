Получившие религиозное образование за рубежом граждане Азербайджана смогут заниматься религиозной деятельностью в республике

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял во вторник на пленарном заседании поправки в Закон «О свободе вероисповеданий», предусматривающие снятие определенных ограничений, связанных с деятельностью в Азербайджане граждан, получивших религиозное образование за рубежом.
Согласно принятым в статью 1 закона поправкам, иностранцам и лицам без гражданства запрещается вести в Азербайджане религиозную пропаганду, за исключением религиозных деятелей, приглашенных в страну религиозным центром.
Согласно действующему законодательству, иностранцам и лицам без гражданства запрещается вести в Азербайджане религиозную пропаганду.
Принятые в статью 21 Закона «О свободе вероисповеданий» поправки разрешают проведение церемоний и обрядов, относящихся к исламской религии, со стороны граждан Азербайджана, получивших религиозное образование за рубежом. Разрешение на эту деятельность им будут выдаваться Управлением мусульман Кавказа по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти.
До принятия поправок в статью 21, гражданам Азербайджана, получившим религиозное образование за рубежом, запрещалось проводить религиозные обряды в республике.
Согласно принятым в статью 24 изменениям, отправка граждан для получения образования в религиозные образовательные учреждения за рубежом, обмен студентами и преподавателями религиозных образовательных учреждений, а также религиозными деятелями и специалистами будут осуществляться религиозным центром по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти.
Р.Бабаев
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