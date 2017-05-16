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Карабахский конфликт 16.05.2017 13:57

Получившие религиозное образование за рубежом граждане Азербайджана смогут заниматься религиозной деятельностью в республике

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял во вторник на пленарном заседании поправки в Закон «О свободе вероисповеданий», предусматривающие снятие определенных ограничений, связанных с деятельностью в Азербайджане граждан, получивших религиозное образование за рубежом.

Согласно принятым в статью 1 закона поправкам, иностранцам и лицам без гражданства запрещается вести в Азербайджане религиозную пропаганду, за исключением религиозных деятелей, приглашенных в страну религиозным центром.

Согласно действующему законодательству, иностранцам и лицам без гражданства запрещается вести в Азербайджане религиозную пропаганду.

Принятые в статью 21 Закона «О свободе вероисповеданий» поправки разрешают проведение церемоний и обрядов, относящихся к исламской религии, со стороны граждан Азербайджана, получивших религиозное образование за рубежом. Разрешение на эту деятельность им будут выдаваться Управлением мусульман Кавказа по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти.

До принятия поправок в статью 21, гражданам Азербайджана, получившим религиозное образование за рубежом, запрещалось проводить религиозные обряды в республике.

Согласно принятым в статью 24 изменениям, отправка граждан для получения образования в религиозные образовательные учреждения за рубежом, обмен студентами и преподавателями религиозных образовательных учреждений, а также религиозными деятелями и специалистами будут осуществляться религиозным центром по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕЛИГИЯ, ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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