МБА по завершению реструктуризации внешних обязательств начнет подготовку к приватизации - предправления

Международный банк Азербайджана (МБА) по завершению процесса добровольной реструктуризации внешних обязательств начнет подготовку к приватизации, сказал председатель правления банка Халид Ахадов в интервью, опубликованном на сайте МБА.

«Подготовка к приватизации - это достаточно емкий процесс, который требует наличия у банка четкой нацеленной на будущее стратегии, поскольку потенциальные инвесторы захотят знать, как банк планирует аккумулировать прибыль. По завершению реструктуризации, мы подготовим и представим акционерам подобную стратегию, а после ее утверждения немедленно приступим к ее реализации», - сказал Х.Ахадов.

Касаясь процесса реструктуризации обязательств, Х.Ахадов отметил, что он охватывает около 37 сделок

«Определить точное число кредиторов сложно в силу того, что некоторые долговые обязательства выражены в ценных бумагах, информация о владельцах которых хранится в клиринговых системах», - сказал Х.Ахадов.

Председатель правления напомнил, что 23 мая в Лондоне состоится встреча с зарубежными кредиторами.

«Согласно законодательству, будет принято адекватное решение на основании согласия большинства проголосовавших кредиторов. Помимо голосования кредиторов за то или иное решение, важным фактором является, конечно же, справедливость внедряемого плана. Этот фактор зависит от взаимного согласования. 23 мая мы проведем обсуждения с зарубежными кредиторами и достигнем соглашения о том, когда и на каких условиях реализуется план реструктуризации», - сказал Х.Ахадов.

Х.Ахадов отметил, что 10 мая 2017 года МБА не осуществил выплату зарубежному кредитору на сумму $100 млн, так как данная сделка попадает под план реструктуризации обязательств.

«Данная сделка попадает под план реструктуризации обязательств, поэтому согласно мировой практике после объявления решения о реструктуризации банк не может исполнить обязательства перед одним кредитором и отказать в исполнении другому, поскольку будут нарушены интересы других кредиторов банка», - сказал Х.Ахадов.

МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Часть внешних обязательств МБА будет обменена на суверенные облигации Азербайджана.

Как сообщалось ранее, очередной этап оздоровления МБА предусматривает проведение добровольной реструктуризации внешних обязательств банка.

«В рамках добровольной реструктуризации планируется передать правительству Азербайджана обязательства в инвалюте, привлеченные от международных финансовых институтов. В связи с этим, до завершения процесса передачи данных долгов банка правительству приостанавливается процесс выплаты обязательств в инвалюте перед иностранными кредиторами (за исключением выплат процентов по сделкам торгового финансирования)», - говорилось в сообщении банка.

МБА отметил, что план добровольной реструктуризации обязательств согласован с Палатой надзора за финансовыми рынками Азербайджана. При этом власти Азербайджана планируют провести собрание с иностранными кредиторами и рассчитывают, как минимум с 2/3 из них договориться о реструктуризации.

В целом, МБА намерен реструктуризировать внешние обязательства на общую сумму $3 млрд 337 млн 105,084 тыс.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 15 июля 2015 года указ о мерах по восстановлению финансовой позиции МБА для подготовки банка к приватизации. С этой целью проблемные активы банка были переданы ЗАО «Аграркредит».

По оценкам Международного валютного фонда конечной целью мероприятий по оздоровлению МБА является приватизация банка в течение пяти лет. В свою очередь, Р.Асланлы ранее заявлял, что МБА в I-ом полугодии 2017 года будет готов к приватизации.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов