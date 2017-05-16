Азербайджанский страховщик жизни PASHA Heyat Sigorta в январе-апреле увеличил премии почти вдвое

Азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни «PASHA Heyat Sigorta» увеличила в январе-апреле 2017 года сбор премий на 98,7% - до 52,408 млн манатов, отмечается в сообщении компании.

"По оперативным данным, в январе-апреле 2017 года страховые премии компании увеличились почти вдове и составили 52,408 млн манатов", - отмечается в сообщении.

Выплаты компании в январе-апреле 2017 года увеличились на 37% - до 10,109 млн манатов.

«PASHA Heyat Sigorta» лицензию на страховую деятельность получила 14 февраля 2011 года и входит в тройку ведущих страховщиков по объему собираемых премий. Единственным акционером компании является PASHA Holding. Уставный капитал компании равен 40,25 млн манатов.

А.Ахундов