В Баку прошел открытый урок, посвященный 125-летию Константина Паустовского

16 мая с.г. в Образовательном комплексе «школа-лицей» Бакинского Славянского университета (БСУ) прошел открытый урок, посвященный 125-летию со дня рождения русского советского писателя Константина Паустовского. Он был организован совместно с Учебно-методическим центром русского языка Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ).

Провела урок учитель русского языка и литературы Сабина Салман. Перед учащимися выступила член Союза писателей Азербайджана Ляман Багирова.

На уроке присутствовали директор Образовательного комплекса «школа-лицей» БСУ Илаха Джарчиева и руководитель Учебно-методического центра русского языка РИКЦ Любовь Якунина.

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1 - 4. В Образовательном комплексе «школа-лицей» БСУ прошел открытый урок, посвященный 125-летию К.Паустовского