Cargill является крупнейшим иностранным кредитором МБА – план реструктуризации

Американская продовольственная компания Cargill является крупнейшим иностранным кредитором Международного банка Азербайджана (МБА), отмечается в плане реструктуризации внешних обязательств, опубликованном на сайте банка.

«Обязательства банка перед Cargill составляют $714 млн 964,7 тыс. со сроком погашения с 12 апреля 2017 года по 4 декабря 2019 года», - отмечается в плане.

МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана.

Также МБА имеет обязательства перед Citibank на сумму $705 млн, $205 млн из которых банк должен выплатить по синдицированному кредиту 31 октября 2017 года, а $500 млн по евробондам 11 июня 2019 года.

Обязательства МБА по синдицированному кредиту от Credit Suisse AG составляют $283 млн 967,386 тыс, которые банк должен погасить 31 октября 2017 года – 27 августа 2019 года.

Кроме того, банк имеет обязательства перед Emerald ($250 млн), FBME ($111,615 млн), Societe Generale ($45,265 млн), Landesbank Berlin (43,949 млн евро), Sberbank ($20 млн) и другими кредиторами.

«МБА должен погасить кредит от Sberbank на $20 млн 21 июля 2017 года», - говорится в плане.

МБА также имеет обязательства по двум депозитам от Государственного нефтяного фонда Азербайджана по $500 млн каждый с датами завершения май 2017 года и май 2018 года.

Как сообщалось ранее, МБА планирует реструктуризировать обязательства на общую сумму $3 млрд 337 млн 105,084 тыс.. В целом, предполагается реструктуризация свыше 30 обязательств, срок платежа по которым завершается в июне 2025 года.

Наибольшее число обязательств, которые банк намерен реструктуризировать, приходится на 2017-2019гг.

Как сообщалось ранее, очередной этап оздоровления МБА предусматривает проведение добровольной реструктуризации внешних обязательств банка.

«В рамках добровольной реструктуризации планируется передать правительству Азербайджана обязательства в инвалюте, привлеченные от международных финансовых институтов. В связи с этим, до завершения процесса передачи данных долгов банка правительству приостанавливается процесс выплаты обязательств в инвалюте перед иностранными кредиторами (за исключением выплат процентов по сделкам торгового финансирования)», - говорилось в сообщении банка.

МБА отметил, что план добровольной реструктуризации обязательств согласован с Палатой надзора за финансовыми рынками Азербайджана. При этом власти Азербайджана планируют 23 мая провести собрание с иностранными кредиторами и рассчитывают, как минимум с 2/3 из них договориться о реструктуризации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 15 июля 2015 года указ о мерах по восстановлению финансовой позиции МБА для подготовки банка к приватизации. С этой целью проблемные активы банка были переданы ЗАО "Аграркредит".

По оценкам Международного валютного фонда конечной целью мероприятий по оздоровлению МБА является приватизация банка в течение пяти лет. В свою очередь, Р.Асланлы ранее заявлял, что МБА в I-ом полугодии 2017 года будет готов к приватизации.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов