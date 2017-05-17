Суд в Азербайджане вынес решение о принудительном приводе на заседание правозащитника Лейлы Юнус и ее супруга

Бакинский апелляционный суд (БАС) вынес решение о принудительном приводе на судебное заседание директора Института мира и демократии, правозащитника Лейлы Юнус и ее супруга, главу отдела конфликтологии ИМД Арифа Юнуса, сообщают местные СМИ.
Согласно информации, в среду БАС рассматривал жалобу четы Юнус на приговор. Адвокат Лейлы и Арифа Юнус ходатайствовал об участии четы в судебных заседаниях посредством видеосвязи, в силу того, что его подзащитные находятся на лечении в Нидерландах.
«Суд не удовлетворил ходатайство адвоката и вынес решение о принудительном приводе на четы на заседание»,- отмечают местные СМИ.
Процесс назначен на 31 мая.
Между тем, СМИ со слов адвоката отмечают, что следующим шагом будет их объявление в розыск и назвал решение суда о принудительном приводе неправомерным.
Как сообщалось ранее, Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 13 августа 2015 года директора Института мира и демократии, правозащитника Лейлу Юнус и ее супруга, главу отдела конфликтологии ИМД Арифа Юнуса, соответственно, к 8 с половиной годам и 7 годам лишения свободы.
Приговор вынесен по обвинению в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, уклонении от уплаты налогов, фальсификации документов.
Уголовное дело в отношении супругов Юнус по обвинению в государственной измене выделено в отдельное делопроизводство.
В ноябре 2015 года, Бакинский апелляционный суд принял решение о смене меры пресечения в отношении правозащитника Арифа Юнуса, на условное осуждение.
В декабре того же года, Бакинский Апелляционный суд изменил меру пресечения в отношении Лейлы Юнус на условное осуждение, и она была освобождена из зала суда в декабре 2015 года.
С апреля 2016 года чета находится на лечении в Нидерландах.
Ф.Исазаде
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