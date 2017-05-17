Вкладчики United Credit Bank до сих пор получили компенсаций на сумму около 1,7 млн манатов

Вкладчики United Credit Bank с 19 апреля получили компенсаций на сумму свыше 1 млн 690 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде страхования вкладов (ADIF).
Как сообщалось ранее, ADIF 19 апреля начал выплату компенсаций по застрахованным вкладам в United Credit Bank.
В целом, вкладчики 11 закрытых в 2016 году банков в Азербайджане получили компенсаций на общую сумму свыше 733,202 млн манатов.
В частности, вкладчикам "Texnikabank" по застрахованным вкладам выплачено более 120,433 млн манатов, Bank of Azerbaijan - 24,161 млн манатов, Gandjabank – 976,44 тыс. манатов.
Кроме этого, вкладчики Zaminbank получили компенсаций на сумму свыше 58,227 млн манатов, Parabank - 43,218 млн манатов, Kredobank - 27,771 млн манатов, Dekabank - 3,087 млн манатов.
Вкладчики Atrabank получили компенсаций на 14,32 млн манатов, "Кавказского банка развития" - 1,974 млн манатов.
Вкладчики Bank Standard получили компенсаций на сумму более 437,345 млн манатов.
Н.Аббасова
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