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Финансы 17.05.2017 14:20

Вкладчики United Credit Bank до сих пор получили компенсаций на сумму около 1,7 млн манатов

Вкладчики United Credit Bank с 19 апреля получили компенсаций на сумму свыше 1 млн 690 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде страхования вкладов (ADIF).

Как сообщалось ранее, ADIF 19 апреля начал выплату компенсаций по застрахованным вкладам в United Credit Bank.

В целом, вкладчики 11 закрытых в 2016 году банков в Азербайджане получили компенсаций на общую сумму свыше 733,202 млн манатов.

В частности, вкладчикам "Texnikabank" по застрахованным вкладам выплачено более 120,433 млн манатов, Bank of Azerbaijan - 24,161 млн манатов, Gandjabank – 976,44 тыс. манатов.

Кроме этого, вкладчики Zaminbank получили компенсаций на сумму свыше 58,227 млн манатов, Parabank - 43,218 млн манатов, Kredobank - 27,771 млн манатов, Dekabank - 3,087 млн манатов.

Вкладчики Atrabank получили компенсаций на 14,32 млн манатов, "Кавказского банка развития" - 1,974 млн манатов.

Вкладчики Bank Standard получили компенсаций на сумму более 437,345 млн манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ADIF, ВКЛАДЧИКИ, КОМПЕНСАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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