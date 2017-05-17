Все напавшие на здание телекомпании в афганском Джелалабаде террористы нейтрализованы

Операция по ликвидации группы террористов, напавших в среду на представительство национальной телерадиокомпании в городе Джелалабаде, завершена, сообщила пресс-служба губернатора афганской провинции Нангарахар.

По официальным данным, в результате атаки террористов погиб один из охранников представительства телерадиокомпании, 16 человек, в том числе один солдат, получили ранения. Девять человек, получивших легкие ранения, после получения первой медицинской помощи отказались от госпитализации и были отпущены домой.

В сообщении телеканала 1tvnews отмечается, что ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

В среду утром четверо террористов ворвались в здание представительства национальной телерадиокомпании в Джелалабаде. Три террориста были ликвидированы полицейскими, один задержан.