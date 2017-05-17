Денежные доходы населения Азербайджана в январе-апреле увеличились почти на 7%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-апреле 2017 года составили 14 млрд 655,6 млн манатов, что на 6,8% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам апреля составила 13,5%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-апреле 2017 года увеличились на 5,7% - до 1,51 тыс. манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 13 млрд 409,5 млн манатов, что на 6,9% выше показателя января-апреля 2016 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2016 году увеличились на 8,7%.

А.Ахундов