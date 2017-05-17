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Внутренняя политика 17.05.2017 20:34

За кровопролитиями на Ближнем Востоке и терактами в Европе прослеживаются политические амбиции - Шейх Кавказа

На фоне кровопролитных войн на Ближнем Востоке и терактов в Европе Азербайджан может стать примером стабильности для всего мира, заявил глава Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-Ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

А.Пашазаде принял в среду в Баку делегацию, возглавляемую заместителем исполнительного председателя Конференции президентов Американских еврейских организаций (CPMAJO) Малкольмом Хонлайном.

"Если присмотреться к происходящим в мире событиям, на противостояния на Ближнем Востоке - Сирии, Ираке, Йемене и других государствах, а также теракты в Европе, на фоне всего этого Азербайджан может стать примером стабильности для всего мира", - заявил А.Пашазаде в ходе встречи.

Глава УМК подчеркнул, что сегодня существуют силы, заинтересованные в подобных противостояниях.

"Есть силы, которые противопоставляют друг против друга религии. Есть силы внутри Ислама, которые под лозунгом "Аллаху Акбар" режут головы людей. В ряде стран Европы широко распространились тенденции Исламофобии. Их цель не религия. Это политические амбиции, это намерение достичь каких-то целей внутри государства, в которых используют фактор религии", - подчеркнул А.Пашазаде.

По его словам, предпринимаемые Азербайджаном шаги нацелены на создание межкультурного и межрелигиозного диалога, организацию различных конференций высокого уровня с участием глав МИД европейских и мусульманских стран.

«А объявление в Азербайджане 2017 года - Годом Исламской солидарности и проведение очередных Исламских игр солидарности не является пропагандой Ислама. Наша главная цель - создание моста между исламским миром и Европой, создание солидарности, братства и единства между людьми", - отметил он.

А.Пашазаде также отметил, что еврейский народ и общины, где бы они не находились, в Америке или другой стране, всегда были рядом с азербайджанским народом, всегда поддерживали и поощряли Азербайджан и справедливую позицию Баку.

Шейх также коснулся совместного участия на встрече глав мусульманской, христианской и еврейской общин.

"Сегодня вы нас видите вместе - руководителей еврейской, христианской и мусульманской общин, муфтия суннитов, представителя шиитов. Это наш привычные будни. У нас в Азербайджане один единственный путь - это путь Аллаха. И нет разницы, из какой ты религии или представитель какой конфессии. Объединяющий нас путь - это путь единого Творца", - сказал А.Пашазаде.

Он сообщил, что лидеры трех религий часто собираются в таком формате в церквях и синагогах, на религиозных и государственных праздниках, участвуют на свадьбах и поминках друг друга.

"Это, с одной стороны, показатель нашего единства, с другой - укрепляет дружбу и братство между народами и религиями среди общественности", - подчеркнул глава УМК.

По его словам, в теплых отношениях между представителями разных религий в Азербайджане есть и заслуга государства. Он отметил, что экс-президент Гейдар Алиев призывал общественность страны быть единым перед Аллахом, и народ Азербайджана сегодня придерживается этого пути.

"Сегодня президент Ильхам Алиев с уважением относится ко всем религиям и народам и создает для них все необходимые материальные и духовные возможности", - сказал А.Пашазаде.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ШЕЙХ, КРОВОПРОЛИТИЯ, МНЕНИЕ


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