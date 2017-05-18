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Дальнее зарубежье 18.05.2017 11:46

Число китайских городов с растущими ценами на жилье сократилось в апреле

Китайский рынок жилья демонстрирует слабые сигналы охлаждения благодаря принимаемым властями КНР мерам по ограничению роста цен на недвижимость.

В апреле повышение цен на жилье по сравнению с тем же месяцем прошлого года было отмечено в 58 из 70 крупнейших городов страны, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Для сравнения: в марте рост цен был зафиксирован в 62 китайских городах.

Средняя стоимость нового жилья в 70 городах КНР в апреле выросла на 9,9% в годовом выражении, свидетельствуют расчеты газеты The Wall Street Journal, основанные на данных ГСУ. Повышение цен замедлилось по сравнению с мартовскими 10,3%.

Подъем цен на жилую недвижимость в прошлом месяце относительно марта составил 0,7%, как и месяцем ранее.

Наиболее значительный рост цен на жилье в апреле был отмечен в небольших городах КНР. Так, в промышленном центре Таншане стоимость недвижимости увеличилась на 2,3%, в городе Бэнбу - на 2,2%.

Тем временем в Пекине цены на жилье увеличились в апреле на 0,2%, в Шэньчжэне - не изменились, в Шанхае - снизились на 0,2%.

Опасения слишком быстрого роста цен на недвижимость вынудили власти многих китайских городов принять дополнительные меры для ограничения покупок жилья. Среди таких мер - увеличение первоначального платежа при приобретении жилья с помощью ипотеки, а также введение лимитов на покупку второго объекта недвижимости.

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Тэги: КИТАЙ, ЖИЛЬЕ, ЦЕНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]