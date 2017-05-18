Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8971 RUR   0.0297 GBR   2.2078 TRY   0.4749

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   51.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 14° 22° 20 Май 16° 26° 21 Май 16° 22°

Дальнее зарубежье 18.05.2017 13:01

Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро за сокрытие информации по сделке с WhatsApp

Европейская комиссия оштрафовала Facebook Inc. на 110 млн евро за предоставление регулятору некорректной информации в период оценки им сделки по покупке компанией мессенджера WhatsApp в 2014 году.

"Принятое решение дает четкий сигнал компаниям о том, что они должны соблюдать все аспекты правил Евросоюза в сфере слияний и поглощений, в том числе обязательство предоставлять корректную информацию. Еврокомиссия должна иметь возможность принимать решения о влиянии сделок на вопросы конкуренции, располагая всеми точными данными", - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Facebook, объявившая о покупке WhatsApp в 2014 году, заверила Еврокомиссию, что не сможет обеспечить автоматизированное сопоставление пользовательских учетных записей в Facebook с аккаунтами WhatsApp ввиду отсутствия технических возможностей таких операций.

Причем Facebook сообщила об этом как в уведомлении о сделке, так и в ответ на специальный запрос Еврокомиссии, отмечают в ЕК.

Тем не менее, в августе 2016 года условия работы с WhatsApp были обновлены, и в них описывалась возможность привязки телефонных номеров пользователей к учетным записям в Facebook якобы в целях улучшения качества обслуживания.

Еврокомиссия сделала вывод, что техническая возможность такой привязки существовала и в 2014 году, и Facebook знала об этом.

Обнародованное в четверг заявление ЕК не отменяет решение регулятора об одобрении сделки, принятое в октябре 2014 года, отмечают в ЕК.

Это уже второй штраф, наложенный на Facebook европейскими регуляторами на этой неделе. В понедельник власти Франции во вторник оштрафовали компанию на 150 тыс. евро за нарушение законодательства страны о защите персональных данных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, FACEBOOK, РЕГУЛЯТОР, ШТРАФ


Похожие новости


Антимонопольный регулятор Европы начал официальную проверку сделки Facebook и WhatsApp Facebook готовится оказывать пользователям финансовые услуги

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]